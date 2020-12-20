الكونجرس الأميركي بصدد التصويت على حزمة مساعدات كورونا

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يبدو الكونجرس الأميركي بصدد الاقتراع اليوم الأحد على حزمة مساعدات قيمتها 900 مليار دولار بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط في ساعة متأخرة من الليل لإزالة واحدة من العقبات الأخيرة، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض لمجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب الجائحة.

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ للصحفيين في ساعة متأخرة من مساء السبت "إذا سارت الأمور على هذا المنوال ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا".

يعتزم زعماء الكونجرس ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021.

وتنتهي مهلة لتمديد التمويل الحكومي 48 ساعة منتصف ليل الأحد (الساعة 0500 بتوقيت جرينتس من غد الاثنين)، وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.