الهند تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 25 ألفاً و152 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 10 ملايين و31 ألفاً و659 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة، إنه تم تسجيل 347 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 145 ألفاً و136 حالة.

وكانت الهند قد أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة أمس السبت.

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