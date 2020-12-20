ألمانيا تسجل 409 وفيات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 22771 حالة إلى مليون و494009 حالات في المجمل.

وذكر المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 409 إلى 26049 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

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