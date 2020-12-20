المكسيك ترصد 12129 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 12129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و627 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى مليون و313 ألفا و675 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 117 ألفا و876.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

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