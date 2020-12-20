شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مركز المسح الوطني بالشارقة إلى طريق الإمارات والان مع التفاصيل

الأحد 20 ديسمبر 2020 أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن انتقال مركز المسح الوطني في الشارقة إلى موقعه الجديد على طريق الإمارات (العابر سابقاً) بالقرب من قاعة البيت متوحد ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

ويستقبل مركز المسح الوطني في الشارقة الزائرين طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوفر خدمات المسح من المركبة للكشف عن فيروس كوفيد-19 سواء عن طريق مسحة الأنف أو من خلال فحص الدم باستخدام تقنية الليزر، إذ يمكن للراغبين في إجراء الفحص حجز موعد عن طريق تطبيق صحة

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