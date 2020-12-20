هولندا تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب كورونا

الأحد 20 ديسمبر 2020

قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم الأحد إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير كانون الثاني مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

يأتي الحظر بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومجموعة من العلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70 بالمئة.