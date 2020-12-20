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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي ينتقد اندفاع العالم لتوفير لقاح كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 20 ديسمبر 2020
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي يرفض الحصول على أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا إن لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير اللقاح لأنه يرى أن الوباء يقترب من نهايته.
لكن أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى لا تشير إلى نهاية قريبة للجائحة. ففي الأيام القليلة الماضية، أعلنت عدة دول ومنها البرازيل تسجيل أعداد إصابات يومية قياسية.
وقال بولسونارو "الوباء يقترب حقا من نهايته. الأعداد تظهر ذلك ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن...لكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررا لأنكم تلعبون بحياة الناس".
ولقي بولسونارو انتقادات على نطاق واسع لتهوينه من خطورة كورونا ووصفه لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بأنه "انفلونزا محدودة" حتى بعدما أصبحت بلاده واحدة من أشد دول العالم تضررا بالوباء.
وقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و213 ألفا و155 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفا و356
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