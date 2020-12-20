شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تحظر الرحلات البريطانية بعد اكتشاف نسخة جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد وذلك بعدما اكتشفت بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم الأحد إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.

يأتي الحظر بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومجموعة من العلماء يوم السبت أن السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد أشد عدوى بنسبة 70 بالمئة.