ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار

ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 146000 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف مساء أمس السبت في بورصة الكفاح 138.000 دينار لكل 100 دولار. أما أسعار الصرف في الأسواق المحلية فقد ارتفعت أيضاً حيث كان سعر البيع: 147.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 144.000 دينار لكل 100 دولار.



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