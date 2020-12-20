الناطق باسم الصدر يتحدث عن 'لملمة البيت الشيعي' وميناء الفاو

وقال العبيدي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "دعوة الصدر للملمة البيت الشيعي لاقت ردوداً ايجابية من بعض الأطراف".

وأضاف، أن "شروط الصدر في الانضمام للبيت الشيعي هي القوة بمحاسبة الفاسدين وعدم التبعية"، مشيراً إلى أن "الجميع معني بالبيت الشيعي ولا توجد محاولة لاختزاله بشخص".



وبشأن ميناء الفاو، ذكر العبيدي أن "هناك مصالح ومعوقات تتبناها جهات داخلية وخارجية لمنع تنفيذ ميناء الفاو"، مضيفاً أن "الصدر يؤكد رصانة الجهة المنفذة لميناء الفاو".

وتابع، أن "الصدر سيضغط لازالة المعوقات لإرساء العمل بشكل سريع بميناء الفاو"، مبيناً أن تدخل الصدر "يعني اعتماد عناصر ضغط قانونية ودستورية واجتماعية وشعبية وليس بقوة السلاح".