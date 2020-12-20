شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 1097 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول-وام أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية. وقالت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49 ألفاً و665 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 674 حالة وفاة. وبهذا تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» حاجز الألف إصابة لليوم الخامس على التوالي.

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