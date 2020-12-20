شكرا لقرائتكم خبر عن استبيان: 89% من المهنيين راضون عن السلامة العامة في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشف استبيان جديد أجراه بيت.كوم، بالتعاون مع يوجوف، عن مجموعة متنوعة من الرؤى حول سعادة ورفاهية الموظفين في المنطقة ومستويات رضاهم عن الحياة بشكل عام.

ويهدف استبيان «السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» لعام 2020، إلى التعرّف على العناصر المهمة في الحياة المهنية والشخصية للمهنيين ومدى تأثيرها على سعادتهم بشكل عام. وقد حدد المشاركون في الإمارات خمسة عوامل مهمة تؤثر على السعادة وهي:

* السلامة العامة والأمن (62%)

* فرص العمل (55%)

* البيئة النظيفة (41%)

* عيش حياة مستقرة مالياً (38%)

* الحفاظ على علاقات شخصية جيدة مع العائلة والأصدقاء (37%).

السعادة والرضا عن الحياة المهنية

يمكن أن تؤثر الخيارات المهنية بشكل كبير على سعادة الموظفين ورفاهيتهم، وفي هذا السياق، قال أكثر من نصف المشاركين في الإمارات (56%) بأنهم راضون عن ساعات العمل، يلي ذلك الدعم الذي يتلقونه من الزملاء (55%)، وحرية اتخاذ القرارات في العمل (52%)، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية (51%).

وشملت العوامل الأخرى التي تؤثر على رضا المشاركين التقدير والدعم من الإدارة ومستوى الإجهاد، إذ قال 45% بأنهم راضون عن التقدير الذي يتلقونه في العمل؛ و44% راضون عن الدعم الذي يتلقونه من المدير المباشر؛ و37% راضون عن حجم الضغط أو الإجهاد الذي يواجهونه في العمل.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يقدم استبيان السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمحة عن العوامل الرئيسية التي تؤثر على رفاهية الموظفين في المنطقة ومستويات رضاهم، إذ نهدف بشكل رئيسي إلى توفير معلومات تساعد الموظفين والشركات على حد سواء على خلق بيئة مواتية تعزز السعادة والرفاهية.»

السعادة والرضا عن الحياة الشخصية

وفقاً للاستبيان، فإن غالبية المشاركين في دولة الإمارات راضون عن علاقاتهم الشخصية مع العائلة والأصدقاء وصحتهم البدنية الحالية (83% و82% على التوالي). وشملت عناصر الحياة الشخصية الأخرى التي يشعر المشاركون بالرضا عنها: * الصحة النفسية (74%)

* الاستقلالية في اتخاذ قراراتهم الخاصة (74%)

*الدعم الذي يتلقونه من العائلة (71%).

بالإضافة إلى ذلك، أبدى ثلثي المشاركين رضاهم عن حياتهم بشكل عام، في حين عبر 21% فقط عن عدم رضاهم، أما بقية المشاركين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

وتشكل العوامل المتعلقة بالصحة جزءاً مهماً من سعادة ورفاهية المشاركين في الإمارات، وقد قيّم أكثر من 8 من 10 مهنيين (81%) حالتهم الصحية العامة بأنها جيدة أو ممتازة.

السعادة والرضا عن بلد الإقامة

يشعر المشاركون في الإمارات بالرضا عن العديد من العوامل المتعلقة ببلد إقامتهم مثل السلامة العامة والأمن (89%)، وتوفر الخدمات (مثل مياه الشرب، والكهرباء، والوقود، إلخ.) (86%)، وتوفر أماكن الترفيه (مثل مراكز التسوق، والمتنزهات، إلخ.) (86%).

وشملت العوامل الأخرى الطقس المعتدل (84%)، والبيئة النظيفة (مثل الهواء، والماء، والشوارع، إلخ.) (83%)، والقدرة على الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية (77%)، وتوفر خدمات المواصلات العامة (77%).

ومن جانبه، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: «يهدف استبيان السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تقديم نظرة عامة عن أحدث الاتجاهات في المنطقة، والعناصر الضرورية للنجاح في سوق العمل المتطور باستمرار. كما يكشف عن التأثير الايجابي الذي يحدثه العمل على صحة الفرد البدنية والنفسية.»

تم جمع بيانات استبيان السعادة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2020 عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 11 نوفمبر 2020، بمشاركة 1,895 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ومصر، وغيرها من الدول العربية.

