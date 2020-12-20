كوريا الجنوبية تسجل رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بكورونا

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قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد إن كوريا الجنوبية سجلت 1097 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في رقم قياسي جديد للإصابات اليومية.

وأوضحت المراكز أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 49665 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 674 في المجمل.

وتخطى العدد اليومي حاجز الألف حالة لليوم الخامس على التوالي في الوقت الذي يؤكد فيه بعض خبراء الصحة أن الحكومة بحاجة لتشديد قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان آخر عدد قياسي يومي شهدته البلاد سُجل يوم الأربعاء الماضي حين بلغت حالات العدوى 1076.