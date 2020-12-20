البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا و706 وفيات

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و213 ألفاً و155 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفاً و356.



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