أستراليا.. تشديد القيود في سيدني لكبح كورونا

سيف اليزيد - شددت السلطات الأسترالية القيود في أنحاء سيدني بداية من منتصف ليل الأحد في محاولة للقضاء على تفشي فيروس كورونا قبل عيد الميلاد.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس برجيكليان، للصحفيين صباح اليوم الأحد، إنه تم اكتشاف 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة الشواطئ الشمالية في سيدني خلال الليل، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 68 منذ اكتشاف العدوى الجديدة قبل ثلاثة أيام.

وستتم مراجعة القيود يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن خطط عيد الميلاد.

وبدأت بؤرة تفشي كورونا بالشواطئ الشمالية إغلاقًا لمدة أربعة أيام بداية من مساء السبت.

وقالت برجيكليان: "في حين أن الأرقام أعلى اليوم مما كانت عليه بالأمس ، فإن الشيء الإيجابي هو أننا ما زلنا لم نر دليلاً على انتشار هائل خارج مجتمع منطقة الشواطئ الشمالية وهدفنا بالطبع هو الحفاظ على ذلك ".

ويُعتقد أن سلالة الفيروس التي تم العثور عليها في سيدني ترجع أصولها إلى الولايات المتحدة ولكن لم يتم تحديد "المريض صفر" حتى الآن.

وكانت معظم حالات الاصابة في أستراليا منذ أكتوبر الماضي من بين القادمين من الخارج.

ودفع التفشي الجديد باقي الولايات الأسترالية الأخرى إلى فرض ضوابط حدودية لعزل سكان سيدني.

وتم إلغاء سباق اليخوت السنوي الذي كان من المقرر أن يجري في 26 ديسمبر من سيدني إلى هوبارت لأول مرة منذ 76 عامًا ليل السبت بعد أن قررت تسمانيا أن أي شخص من سيدني سيتعين عليه الدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين عند الوصول.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، حوالي 28000 حالة إصابة بفيروس كورونا و900 حالة وفاة منذ بداية الوباء - وهو معدل أقل بكثير من معظم البلدان المتقدمة.