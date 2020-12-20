العراق..استهداف مقر تابع للحشد الشعبي شمال بغداد بصاروخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 ديسمبر 2020 08:10 صباحاً - منذ 4 دقائق

تعرض مقر فرقة العباس، التابعة للحشد الشعبي لهجوم صاروخي، السبت ، حسب ما تداولته وسائل إعلام عراقية.

ويقع المقر المستهدف في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقال حساب باسم فرقة العباس القتالية على تويتر إن “قطعاتننا في سامراء تعرضت لاستهداف صاروخي”.

وأشار الحساب إلى عدم وقوع أي خسائر جراء القصف الفرقة. ونشر صورة بدت وكأنها لقذيفة، ولم يتسن لموقع “الحرة” التحقق من أصالتها.

ونقلت مواقع محلية بيانا منسوبا إلى فرقة العباس، قال إن “قيادة الفرقة تؤكد أن قطعاتها المدرعة وقواتها الصاروخية والمدفعية والتكتيكية تؤدي مهام الإسناد للقوات الأمنية في سامراء لتأمين محيط المدينة المقدسة”.

وأضاف البيان أن “فرقها الاستخبارية والأركان تدرس اتجاه ومكان الاستهداف مع القيادات المعنية لتحديد جهة الاختراق”.

ونقل موقع “شفق نيوز” عن مصادر أمنية أن “الانفجار وقع أثناء تجربة أحد الصواريخ دون خسائر أو إصابات”.