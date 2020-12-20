بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.. هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

قررت هولندا، حظر الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من بريطانيا اعتبارا من اليوم الأحد بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.
وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر اليوم الأحد، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من يناير، مضيفة أنها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.
وأضافت هولندا أنه في أوائل ديسمبر، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في بريطانيا.
وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء يوم السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.
وأضافت هولندا أنه في أوائل ديسمبر، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في بريطانيا.
وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء يوم السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.
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