- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبى يشبه سياسات تركيا بإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال كوستاس مافريدس، رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبي، إن تركيا تشبه إيران في سياساتها، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج للحزم مع تركيا.
وأضاف رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبي، خلال تصريحاته لفضائية "العربية"، أنه يجب تقديم مصالح أوروبا على تركيا، موضحا أن تركيا لا تعير القانون الدولي اهتماما.
وتشهد تركيا أزمات اقتصادية وديون متراكمة بسبب السياسات الخاطئة التى يسير عليها نظام أردوغان، والتى أدت إلى تراكم الأزمات فى تركيا ومناطقها المختلفة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم لأرقام غير مسبوقة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والمواد الغذائية الرئيسية، وغيرها من استخدامات الشعب التركى.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة السياسات بالبرلمان الأوروبى يشبه سياسات تركيا بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.