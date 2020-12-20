شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة:مشروع قرار البرلمان الأوروبى حلقة فى موقف عدائى متصاعد تجاه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن مشروع قرار البرلمان الأوروبي ، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات، هو حلقة في موقف عدائي أوروبي متصاعد تجاه مصر، على خلفية صراعات سياسية إقليمية بين مصر وبعض هذه الدول ،

وثمنت داليا زيادة ، الرد القوى من البرلمان المصري على مشروع قرار البرلمان الأوروبى .

وأضافت داليا زيادة ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن مشروع قرار البرلمان الأوربى، اعتمد بالكامل على تقارير لمنظمات حقوقية، معروف للجميع أنها مدفوعة للعمل ضد مصر لخدمة مصالح وأغراض سياسية لدول تناصب مصر العداء أو لديها مصالح إقليمية متضاربة مع المصالح المصرية، وهناك الكثير من التهديدات والتلميحات الغير مقبولة بالإضرار بمصالح مصر مع العالم ، مشيرا الى أن بعض الدول تستغل ملف حقوق الإنسان في حربها ضد مصر، خاصة وأن هذا الملف عابر للحدود .