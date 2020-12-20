السراج يعيد تنظيم مليشيا الردع ويلحقها بالرئاسي

الأحد 20 ديسمبر 2020

أعاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، تنظيم مليشيا قوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة وإلحاقها بالرئاسي بعد ان كانت تتبع وزارة الداخلية.



وقال السراج في كتاب حمل الرقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ “ مادة ١“ يعاد تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بحيث يسمى جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة النظمة وتكون له الصفة الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع المجلس الرئاسي.

ونصت المادة ٢ من القرار على أن يكون مقر الجهاز في مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على عرض من رئيس الجهاز.

فيما نصت المادة ٣ على المهام التي ستسند للجهاز ومنها، تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والأسلحة والوقود والسرقة والحرابة، والمساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات الأخرى.

كما أسندت للجهاز الجديد مهمة اتخاذ التدابير اللازمة لتعقب أعضاء عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية ومراقبتهم وتتبع مسار تمويلهم، إضافة إلى المساهمة في وصع الخطط الأمنية الكفيلة بحماية الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص لها ومكافحة الشغب.