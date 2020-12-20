ماكرون عن أسباب إصابته بكورونا: إهمال وسوء حظ

ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقطع فيديو صوره بنفسه من عزلته داخل المنتجع الرئاسي في فرساي، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحث الرئيس الفرنسي البالغ من العمر 42 عامًا مواطنيه على البقاء آمنين قدر الإمكان، وأرجع إصابته بفيروس كورونا إلى "سلوكه الخاطئ".

وقال "ماكرون" خلال الفيديو في رسالته لشعبه بأنه كان يعاني من أعراض تشمل الصداع والتعب والسعال الجاف، وقد وعد بتقديم تحديثات يومية لحالته وأن يكون "شفافًا تمامًا'' بشأن تطور مرضه.

وتابع : أنا بخير في الغالب، لا يوجد سبب لتطور المرض بطريقة سيئة.

وأضاف ماكرون: إصابتي تظهر أن الفيروس يمكنه الوصول إلى الجميع حقًا، لأنني محمي للغاية وأنا حريص للغاية.

وأوضح انه على الرغم من أي سبب قد يكون أصابني بهذا الفيروس، إلا أنه بلا شك يرجع في النهاية إلى لحظة إهمال مني أو سوء حظ أيضًا.