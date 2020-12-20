3 قتلى بتفجير نفذته مراهقة انتحارية في نيجيريا

سيف اليزيد - كانو (أ ف ب)

قُتل 3 أشخاص وأُصيب آخران بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية في شمال شرق نيجيريا، حيث كثّفت جماعة «بوكو حرام» الإرهابية مؤخراً هجماتها، حسبما أفادت مصادر أمنية وإنسانية أمس.

وقال العامل في المجال الإنساني أبوبكر محمد، بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو: «نقلنا ثلاث جثث وشخصين مصابين بجروح بالغة».

وأكد المسؤول في مجموعة موالية للحكومة إبراهيم ليمان الحصيلة، مشيراً إلى أن المراهقة البالغة 17 عاماً فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.

ويحمل هذا الهجوم الانتحاري بصمة «بوكوحرام»، التي تستخدم النساء الانتحاريات لشنّ هجمات ضد مدنيين في هذه المنطقة منذ اندلاع التمرد عام 2009. وقُتل العام الماضي ثلاثون شخصاً في تفجير نفّذه ثلاثة انتحاريين من «بوكو حرام» في مدينة كوندوغا نفسها.

ويأتي الاعتداء بعد أسبوع من خطف مئات الأطفال والمراهقين من جانب مجرمين يعملون لصالح «بوكوحرام» في شمال غرب البلاد، رغم أنها منطقة واقعة على بعد مئات الكيلومترات من معقل الجماعة الإرهابية.

وأُفرج، أمس الأول، عن 344 من التلاميذ بعد مفاوضات مع السلطات وعادوا إلى عائلاتهم، إلا أن عدد الأطفال الذين ما يزالون مخطوفين، يبقى مبهماً.

وأثارت عملية الخطف الجماعية هذه صدمة في العالم بأسره، وأحيت ذكرى خطف «بوكوحرام» أكثر من مئتي فتاة في شيبوك عام 2014.