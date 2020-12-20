الحجرف: دول الخليج حريصة على استقرار اليمن

سيف اليزيد - الرياض (وكالات) رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية، الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

وأعرب الحجرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» أمس، عن تقديره لجميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية أمس الأول.

وأكد الحجرف حرص دول مجلس التعاون على دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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