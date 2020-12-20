«الإفتاء المصرية» تحذر من هجمات إرهابية لـ «داعش» في أعياد الميلاد

سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أمس، من الدعوات الإرهابية لتنظيم «داعش» التي تحث عناصرها وذئابها المنفردة على شن هجمات إرهابية في أعياد الميلاد.

وقال المرصد في بيان صحفي: إن «التنظيم اعتاد نشر مثل هذه الدعوات التي تهدف إلى بث الرعب بين المجتمعات الأوروبية في مثل تلك الأوقات، حيث سبق أن دعا التنظيم عناصره إلى شن هجمات إرهابية في إسبانيا، ووثق ذلك في إصدار له تحدثت فيه عناصره باللغة الإسبانية». وأشار إلى أن «التنظيم عادة ما يبث مثل هذه الدعوات بهدف بث الحماس في نفوس عناصره، ولا سيما ما يعرف بالذئاب المنفردة منهم وبخاصة في المجتمعات الغربية، إلا أن توقيت إصدار هذه التهديدات يختلف عن الأعوام السابقة بسبب تنفيذ التنظيم لثلاث عمليات إرهابية استهدفت كلًّا من فرنسا والنمسا في أكتوبر ونوفمبر من هذا العام، وهو ما يعطي انطباعًا بأن التنظيم عاد مرة أخرى إلى الاعتماد على ذئابه المنفردة في تنفيذ عمليات إرهابية باستخدام الأسلحة الخفيفة أو الدهس وغيرها».

وأكد المرصد في بيانه أن «القضاء على تنظيم داعش في منطقة ما، لا يعني القضاء نهائيًّا عليه، خاصة أن التنظيم له عناصر تتبعه من كافة المجتمعات».