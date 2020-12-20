الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

سيف اليزيد -



رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تشكيل حكومة يمنية جديدة في إطار تنفيذ اتفاق الرياض، واصفاً الخطوة بأنها إيجابية نحو حل سياسي شامل.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن تقديره للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لضمان التنفيذ السريع والكامل لجميع أحكام اتفاق الرياض.

وجدد التزامه بسيادة اليمن واستقلاله وسلامته الإقليمية، وأكد أنه سيواصل دعم الجهود الرامية إلى حل سلمي للأزمة.

وقال البيان، إن الاتحاد يشجع جميع أطراف على الانخراط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واستئناف المحادثات السياسية.

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