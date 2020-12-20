شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات مع الأمن في بيروت ضد زيادة الرسوم الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
وشارك في المسيرة عدد من أهالي الطلاب المغتربين للمطالبة بالسماح بتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج. وحصل اشتباك مساء أمس بين القوى الأمنية والطلاب عند مدخل الجامعة الأمريكية أثناء محاولة الطلاب التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة. وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلاب، الذين قاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة وعبوات المياه. كما أضرموا النار في مستوعبات النفايات، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من فض المسيرة.
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