شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا بشأن السلالة المتحورة لـكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت منظمة الصحة العالمية، تواصلها مع مسؤولين بريطانيين بشأن السلالة المتحورة لـفيروس كورونا . وقال باتريك فالانس كبير مستشاري بريطانيا العلميين، إنه من المرجح أن تكون السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أرغمت الحكومة على تشديد القيود الاجتماعية في لندن وجنوب شرق انجلترا موجودة في دول أخرى أيضا. وأضاف فالانس للصحفيين أمس السبت: "نعتقد أنها ربما تكون موجودة في دول أخرى أيضا". وتابع: "ربما بدأت هنا، لا ندري على نحو أكيد".

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