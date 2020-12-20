شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: «اتفاق الرياض» يحقق تطلعات اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

رحبت مملكة البحرين بتنفيذ الأطراف اليمنية، ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لاتفاق الرياض، بوصفه خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلم والاستقرار. وأشادت وزارة خارجية البحرين بالجهود المخلصة التي بذلتها في هذا الخصوص المملكة بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق. ونوهت بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم مكونات المجتمع اليمني كافة، وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري، مثمنة حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها إلى توحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في اليمن.

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