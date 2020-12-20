مصر: خطوة مهمة لتسوية سياسية يمنية

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وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، الجهود السعودية في رعاية تنفيذ «اتفاق الرياض»، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأشاد بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة البلاد، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.
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