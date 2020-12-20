شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: خطوة مهمة لتسوية سياسية يمنية والان نبدء بالتفاصيل

رحبت جمهورية مصر العربية بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وثمن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان، الجهود السعودية في رعاية تنفيذ «اتفاق الرياض»، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأشاد بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة البلاد، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.