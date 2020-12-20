شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الجديدة تعيد الأمل لليمنيين والان مع التفاصيل
وأعرب عدد من الشخصيات اليمنية عن شكرها للقيادة السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على الجهود الجبارة في تقريب وجهات النظر وتحقيق المصالحة الدائمة، معربين عن أملهم في أن تشهد المرحلة القادمة تغيراً فعلياً في العملية السياسية والاقتصادية وتوجهاً نحو بناء مؤسسات الدولة ونبذ الفرقة وتوحيد الصف الوطني.
وقال مستشار الرئيس اليمني أحمد عبد بن دغر، «شكراً للأشقاء السعوديين الذين صبروا وجمعوا شتات الكلمة بعد فرقة، وشكراً للإخوة في الانتقالي الذين قبلوا بالدخول بالشراكة، وشكراً للجنود المجهولين خلف هذا الجهد».
فيما طالب وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب سيف، جميع الأحزاب السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية الكاملة في دعم ومساندة الحكومة قائلاً: «يجب أن تنال الحكومة دعماً سياسياً وإعلامياً من الجميع». من جهته، عبر رئيس التكتل الوطني للإنقاذ (توق) عبدالمجيد العولقي، عن تقدير الشعب اليمني للجهود السعودية والتحالف العربي على هذه الجهود الجبارة لإخراج اليمن من أزمته وإحلال السلام الدائم وتوحيد الصف لعودة اليمن إلى محيطها الطبيعي. ولفت إلى أن الشعب اليمني يبارك نجاح اتفاق الرياض، وذلك باستكمال الشق العسكري وإعلان الحكومة اليمنية المكمل للاتفاق. وعلمت "الخليج 365"، أن الحكومة بدأت ترتيباتها للانتقال إلى عدن لممارسة أعمالها خلال فترة قصيرة.
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