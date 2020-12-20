شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تستعد للميلاد بتشديد الإجراءات الوقائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إغلاقاً من المستوى الرابع على مناطق شرق لندن وجنوبها اعتباراً من اليوم الأحد، كما قرر إلغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في مناطق تفشي وباء كورونا ودعا البريطانيين إلى التحلي بالواقعية في الاحتفالات وحث سكان مناطق تفشي الفيروس إلى عدم الاختلاط بسائر السكان، وذلك في أعقاب اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا ذكر أنها أسرع انتشاراً.

وسعى جونسون خلال مؤتمر صحفي إلى طمأنة البريطانيين حول فاعلية اللقاح المضاد وقال إنه لن يكون أقل فاعلية ضد السلالة الجديدة التي قال إنه «لا دليل على أنها أكثر فتكاً». وأضاف: «نطلع الصحة العالمية على التطورات بشأن سلالة كورونا المتحورة». بدوره، قال كبير المستشارين الطبيين إن «الإغلاق السابق في بريطانيا ساهم في تراجع الإصابات».

كانت الحكومة البريطانية، عقدت أمس السبت، اجتماعاً طارئاً لبحث السلالة المتحورة الجديدة من كوفيد-19، ودراسة إمكانية تشديد القيود على حركة المواطنين. وذكرت مصادر صحفية أن مسؤولين من الحكومة يتوقعون إقرار لقاح مضاد طورته شركة «أسترازينيكا» وجامعة «أوكسفورد» يومي 28 أو 29 ديسمبر، مما يسهم في تسريع حملة التطعيم.

وفي باريس أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة، مضيفة أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة. وأضافت «الحالة الصحية للرئيس مستقرة بالمقارنة مع يوم الجمعة. ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19 ولا تمنعه من القيام بالتزاماته».

وفي السياق، قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إنه سيعزل نفسه 14 يوماً بعدما التقى الأسبوع الماضي بالرئيس الفرنسي. وجاءت نتائج فحوص كوستا يوم الخميس سلبية، إلا أن إدارة الصحة الإقليمية في لشبونة قالت إن عليه البقاء قيد العزل الذاتي حتى 29 ديسمبر، ما يعني أنه سيقضي يوم عيد الميلاد في مقر إقامته الرسمي.

وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها على تجنب زيارة الأهل في عيد الميلاد وتبادل التهاني عبر مكالمات الفيديو على غرار ما يفعله الجنود خارج البلاد. وقالت ميركل في كلمتها الأسبوعية المصورة «الرجال والنساء المتمركزون بعيداً عن الوطن للحفاظ على أمننا يعرفون ما يعنيه الاتصال المحدود بالأحبة».

وقررت إيطاليا فرض العزل العام في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد والعام الجديد، وذلك في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات. ووفقاً للقواعد الجديدة، ستُغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية خلال الفترة بين 24 و27 ديسمبر، وبين 31 ديسمبر والثالث من يناير، وكذلك في الخامس والسادس من يناير. وستسمح السلطات للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط.

كما فرضت السلطات الأسترالية عزلاً عاماً صارماً على ربع مليون نسمة يقطنون ضواحي شاطئية في شمال مدينة سيدني، حتى عشية عيد الميلاد وذلك لاحتواء بؤرة لفيروس كورونا تخشى السلطات أنها قد تنتشر في مختلف أنحاء أكبر مدن أستراليا سكاناً. وستعلن حكومة ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الأحد ما إذا كانت قيود أخرى ستُفرض على باقي سيدني التي يقطنها نحو خمسة ملايين نسمة. وقالت جلاديس بيريجيكليان رئيسة وزراء الولاية في مؤتمر صحفي «أريد أن يكون ذلك واضحاً، أقول لسيدني الكبرى، من فضلكم، من فضلكم، لا تخرجوا الليلة أو في الأيام القليلة المقبلة ما لم تكونوا مضطرين لذلك فعلاً».

بدورها، أعلنت حكومة أونتاريو أنّ الحجْر المعمول به منذ نحو شهر سيبقى مفروضاً لأسبوعين إضافيين في مدينة تورنتو الكنديّة وفي جزء كبير من المنطقة التابعة لها. وقالت حكومة أونتاريو إنّ الوضع الوبائي في تورنتو ومنطقة بيل المجاورة لها، والذي استمرّ في التدهور أثناء فترة الحجر، سيخضع لإعادة تقييم في 4 يناير. كما سيُفرض حجر اعتباراً من الاثنين في هاميلتون، المدينة التي يزيد عدد سكانها على نصف مليون نسمة وتقع على بُعد 70 كم جنوب غرب تورنتو.

في غضون ذلك، سمحت سويسرا باستخدام لقاح فايزر وبايونتيك المضاد للفيروس. وقالت هيئة الصحة الوطنية، «بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بايونتيك المضاد آمن وأن فوائده تفوق المخاطر». وهذا أول لقاح يتم ترخيصه في سويسرا. وقال مدير «سويسميديك» رايموند بروهين «تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفاعلية والجودة».

وضمنت سويسرا التي تضم 8,6 مليون نسمة، الحصول على حوالى 15,8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 عبر اتفاقات مع ثلاثة مختبرات مصنعة. ووقعت عقوداً للحصول على ثلاثة ملايين جرعة من لقاح فايرز/بايونتيك بالإضافة إلى حوالى 7,5 مليون جرعة من لقاح موديرنا وحوالى 5,3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.