شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى: حديث البرلمان الأوروبى عن حقوق المرأة المصرية أمر مضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، إنه عادة ما يصدر من البرلمان الأوروبي بعض الانتقادات المعينة ولكنها كانت بإسلوب معين ولياقة معينة ولكن ماوجدناه حاليا من مشروع البرلمان الأوروبى أظهر أن هذا المشروع تم وضعع فى عجالة، وتتضمن عددا من التضاربات الشديدة، وعدم التناسق، مشيرا إلى أن حديثة عن المرأة المصرية يجعل المواطن المصرى يتعجب وهو أمر مضحك، لآن المرأة في مصر تتمتع بحقوق كثيرة خاصة خلال آخر عاميين، مؤكدا على أن تدخل البرلمان الأوروبى في الإفراج عن المحكوم عليهم هو تدخل سافر وعجيب.

وتابع الخولى خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن قرار البرلمان الأوروبى غير ملزم لحكوماته ولكنه نوع من أنواع الضغط عليها، مؤكدا على أننا جميعا مع حقوق الإنسان وأهم حق للشعب المصرى هو الأمان، وتم دفع هذا الأمر غاليا من دماء الشهداء حتى يتم توفير الامن والآمان.

وواصل الخولى قائلا إن من حقوق الإنسان كذلك الحق في المسكن، وماحدث فيها مؤخرا من تطوير ونقل الأهالي من الأماكن العشوائية والخطرة إلى مناطق آمنه فهذا الآمر هو أصل حقوق الإنسان .