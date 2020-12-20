شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكتسب الفائزون فى مجلس النواب العضوية ؟ فقيه دستوري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، نائب رئيس محكمة النقض ، الفائزون في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، نكون أمام استكمال الاستحقاق الانتخابي لانتخابات الغرفة الأولي، وذلك بانتخاب 567 نائبا، ويتبقى مقعد الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا، بعد قرار " الوطنية للانتخابات" إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين ، بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر.

ولكن متى يكتسب الفائزون في مجلس النواب العضوية من الناحية الدستورية والقانونية؟ يجيب عن ذلك الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى ، الذى قال " تقضي المادة 29 من قانون مجلس النواب، باختصاص محكمة النقض بالفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات مما يعني أن الفائز في الانتخابات يصبح عضواً، كما أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية".

ومنحت المادة (29) محكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للإنتخابات أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

يٌشار إلي أن المادة (106) من الدستور أقرت بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته

