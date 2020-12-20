شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السلاب يجيب على أسئلة المواطنين فى ندوة "البرلمان والناس" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجيب النائب محمد السلاب، على أخطر أسئلة الشارع، فى حوار مفتوح مع الجمهور، اليوم الأحد، فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا، ضمن مبادرة "البرلمان والناس"، التى أطلقها الخليج 365، لتكون منصة حوار حقيقى بين النواب والمواطنين.

أسئلة صعبة توجه للنائب محمد السلاب، غدًا، عن انتخابات مجلس النواب، والمعايير التى اختارت القائمة الوطنية من أجل مصر مرشحيها على أساسها، ورده على الاتهامات الموجهة للقائمة، وماذا عن المال السياسى فى انتخابات البرلمان، وعن رأيه فى أداء برلمان 2015، وعن اتهام البرلمان بأنه "برلمان الحكومة"، كما يرد على أسئلة المواطنين بشأن الصناعة الوطنية ودورها في النهوض بالاقتصاد القومي.

كل هذه الأسئلة وأكثر، إلى جانب أسئلة الجمهور، سنسألها غدًا للنائب محمد السلاب، ضمن المبادرة التى تضم سلسلة من الندوات واللقاءات المباشرة "لايف" على صفحات الخليج 365 على منصات السوشيال ميديا وخاصة "فيس بوك" لفتح حوار مباشر بين المواطنين ونواب البرلمان سواء الحالى أو البرلمان الجديد، ويطرح من خلالها المواطنون أسئلتهم على النواب ويتم الرد عليها فى نفس الوقت فى بث مباشر على منصات الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعى.