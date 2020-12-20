الأمم المتحدة تدعو إلى إغتنام فرصة التعافي من "كورونا" لتنفيذ الإتفاق العالمي للهجرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إغتنام فرصة التعافي من جائحة كورونا لتنفيذ الإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وبلورة صورة جديدة لظاهرة التنقل البشري.

وفي رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي تحييه الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "إعادة تصور الحراك البشري"، دعا أنطونيو غوتيريش إلى "إلقاء نظرة متأملة على مجريات سنة عانى فيها مئات الملايين من البشر، بسبب جائحة كـوفيد-19، من آلام فراق الأصدقاء والأسرة، وغياب الإستقرار في العمل، والاضطرار إلى التأقلم مع واقع جديد وغير مألوف".

وأشار إلى أن "أشكال المعاناة هذه يشعر بها المهاجرون كل يوم في جميع أنحاء العالم"، مبينا "أننا قد أضحينا ننظر خلال هذه السنة، بما طرحته من تحديات، بعين التقدير إلى إعتمادنا على الغائبين في الغالب الأعم عن الأنظار داخل مجتمعاتنا".

وأكد "ضرورة إيجاد حلول لأجل أولئك المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وصاروا دون دخل أو بلا وضع قانوني محدد، ولا إمكانات لديهم للعودة إلى ديارهم".

المصدر: الأمم المتحدة