إصابات "كورونا" تتجاوز 75 مليون حالة في العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مساء أمس الخميس، 75 مليونا. وحسب موقع "ورلدوميتر" المتخصص برصد ضحايا كورونا، وصل عدد الإصابات حول العالم إلى 75 مليونا و37 ألفا و426. وبلغت وفيّات كورونا حول العالم مليونا و663 ألفا و965، وتعافى 52 مليونا و699 ألفا و692. "الأناضول"

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