بدء تقديم لحم دجاج مصنوع مخبريا في سنغافورة في سابقة غذائية تاريخية

تم اليوم السبت للمرة الأولى في أحد مطاعم سنغافورة تقديم لحم دجاج اصطناعي أنت ج مخبريا.

وقد م المطعم هذا اللحم المخبري لشباب تراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة وج ه إليهم الدعوة خصيصا بسبب “التزامهم تحسين وضع كوكب الأرض”.

وقال مؤسس المطعم مارك نيكولسون إن تقديم هذا اللحم الاصطناعي يشكل “خطوة ثورية في مكافحة التغي ر المناخي، وفي تأمين الغذاء لسكان العالم من دون الإساءة إلى الكوكب”.

أما مؤسس “إيت جاست”، غوش تيتريك، فاعتبر أن هذه الخطوة تشكل تقدما “نحو عالم لا يتطلب فيه القسم الأكبر من اللحوم التي سيأكلها الناس القضاء على أي غابة أو تهجير أي موئل حيواني أو استخدام أي نقطة من المضادات الحيوية”.

وأشارت الشركة إلى أن الاستهلاك العالمي للحوم يتوقع أن يرتفع بنسبة 70 في المئة بحلول 2050 وقد يساعد اللحم المخبري على تلبية الطلب المتزايد الذي يؤد ي، بحسب العلماء، دورا في التغي ر المناخي.

وكانت شركة “إيت جاست” الناشئة كشفت في مطلع دجنبر الجاري أن وكالة الأمن الغذائي في سنغافورة أجازت لها بيع قطع الدجاج التي تصنعها مخبريا من خلايا حيوانية.

وأعلنت الشركة يوم الأربعاء أن أول بيع لهذه اللحوم تجاريا سيكون في مطعم “1880” الذي يقع في شارع راق في سنغافورة.