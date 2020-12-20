العثماني: مستعدون لفتح الحدود مع الجزائر ودون مقابل.. والصحراء ليس للمساومة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المغرب مستعد دائما لفتح الحدود مع الأشقاء في الجزائر ودون تقديم أي مقابل.

وأكد العثماني أثناء استضافته في قناة الشرق، مساء اليوم السبت، أن المغرب مستعد لإنهاء ملف الحدود المغلقة حينما يكون إخواننا الجزائريون مستعدون لذلك.

وشد العثماني، على أن قضية الحسم المغربي في الكركرات، والتطورات الجارية في ملف الصحراء المغربية من ترصيد لموقف المملكة، وتعزيز الوحدة الترابية ، كل ذلك ليس فيه أي إساءة الجزائر.

وأشار العثماني إلى أن الملك محمد السادس، قد وجه مرارا نداءه إلى الأشقاء في الجزائر بهدف الوصول إلى حل لجميع الإشكلايات، بطرحها على طاولة النقاش و”البحث عن حلول لها على أساس الأخوة”، يضيف رئيس الحكومة.

وأضاف العثماني، أن موقف المغرب في هذا الصدد سيظل دائما ثابثا، وأن المملكة لن تسيء أبدا إلى جيرانها، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القضية الوطنية لسيت قضية مطروحة للمساومة، في إشارة إلى الدعم الجزائري للبوليساريو..