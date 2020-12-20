قتلى وجرحى في معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين

الأحد 20 ديسمبر 2020

اندلعت مواجهات عنيفة، بين قوات من الجيش اليمني مسنودة بوحدات من ألوية الحرس الرئاسي ومليشيات الحوثيين، السبت، بمحافظة تعز، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من الطرفين، بينهم قيادات عسكرية في القوات الحكومية.



وقالت مصادر إن ميليشيات الحوثي حاولت شنّ هجوم على مواقع القوات الحكومية غرب مدينة تعز، وهو ما دفع الأخيرة إلى التصدي لهذا الهجوم لعدة ساعات، وسط قصف مدفعي متبادل من الجانبين، في مناطق ”مدرات وحذران“ القريبتين من جبل ”هان“ الاستراتيجي.

وذكرت المصادر، أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم، واستطاعت شنّ هجوم معاكس على مواقع الحوثيين.

ووفقًا للمصادر، فإن المعارك العنيفة أسفرت عن مقتل أركان حرب اللواء 145 مشاة، العقيد، حمزة عبدالواسع، وما لا يقل عن 8 جنود، في حين أصيب قائد اللواء الخامس حماية رئاسية، العميد عدنان زريق إصابة طفيفة، وعددا آخر من الجنود، مقابل عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثيين.

في غضون ذلك، قتل 3 مدنيين وأصيب آخر، غرب مدينة تعز، إثر انفجار مقذوف أطلقته ميليشيات الحوثيين على المناطق السكنية قبل أيام.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أحد المواطنين عثر على المقذوف وقام بمحاولة تفكيكه قبل أن ينفجر في وجهه ويتسبب في مقتله ومقتل من كانوا قربه وإصابة مدني آخر.