بايدن يعلن ترشيحاته للداخلية والطاقة والبيئة.. المرأة تتفوق

الأحد 20 ديسمبر 2020

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء السبت، رسميًا ترشيحاته لوزارتي الداخلية والطاقة، والوكالة الأمريكية لحماية البيئة، والتي هيمنت عليها المرأة.



وخلال مؤتمر صحفي، رشح بايدن النائبة الديمقراطية بمجلس النواب، ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية، وجنيفر غرانهولم لوزيرة الطاقة، ومايكل ريغان على رأس الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وجينا مكارثي للإشراف على تنسيق سياسة المناخ المحلية في البيت الأبيض.

ووفقًا لـ"رويترز"، أصبحت النائبة ديب هالاند من ولاية نيو مكسيكو، الخيار الأفضل لـ بايدن لتولي منصب وزيرة الداخلية، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة، ليكون هذا التعيين تاريخيًا حيث يجعلها أول وزيرة من السكان الأصليين لأمريكا.

وستكون هالاند، وهي ديمقراطية في الكونجرس منذ 2019 من نيو مكسيكو، أول وزيرة من السكان الأمريكيين الأصليين تتولى الوزارة.

وذكرت "رويترز" الثلاثاء الماضي أن هالاند كانت المرشحة الأبرز للمنصب، الأمر الذي يمنحها قيادة وزارة توظف أكثر من 70 ألفا في أنحاء الولايات المتحدة.

وإذا صدق مجلس الشيوخ على اختيارها، ستتخلى هالاند عن مقعدها في الكونجرس، الذي يواجه فيه الديمقراطيون بالفعل أغلبية ضئيلة العام 2021 بعد خسارتهم مقاعد في انتخابات 2020.

وأشار بايدن خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن معظم المرشحون سيباشرون عملهم منذ اليوم الأول، وتعهد بتحسين ظروف أصحاب الدخل المنخفض، ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب، إننا سنعمل على خلق مليون وظيفة مباشرة في أمريكا، وسنوفر وظائف جديدة في مجالات الكهرباء، مشيرا إلى أن واشنطن تريد عودة الولايات المتحدة لاتفاقية المناخ في باريس.