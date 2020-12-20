رئيس المخابرات المصري في ليبيا لمناقشة محاربة الإرهاب

الأحد 20 ديسمبر 2020

استقبل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، في مكتبه بمقر القيادة العامة، حيث ناقش الطرفان الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.



وأثنى اللواء عباس كامل خلال اللقاء على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً، فيما عبر حفتر بدوره عن شكره لجمهورية مصر قيادةً وجيشاً وشعباً على دورها البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.

كما التقى كامل خلال الزيارة بالمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من أعضاء البرلمان، وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم مصر لكافه مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وكما ناقش آخر تطورات الموقف السياسي وبحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصريه الليبية على جميع المستويات خلال الفتره القادمة.