شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تعزل سيدني بعد تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

عزلت السلطات الأسترالية، مدينة سيدني عن بقية البلاد مع تفشي كوفيد 19 من الشواطئ الشمالية إلى داخل المدينة.

وبدأت الولايات الأسترالية في تقييد خروج جميع الأشخاص من سيدني ونيو ساوث ويلز من حدودهم صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إلغاء سباق اليخوت السنوي في 26 ديسمبر في سيدني إلى هوبارت لأول مرة منذ 76 عاما.

واعتبارا من صباح اليوم الأحد، منعت ولاية ويسترن أستراليا أي شخص من نيو ساوث ويلز من دخول الولاية.