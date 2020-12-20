شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لحقوق الإنسان: سنتعامل مع تقرير البرلمان الأوروبى بلغة "التجريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظومة حقوق الإنسان فى مصر متكاملة، وأن هناك ترحيباً دولياً بجهود مصر فى ملف حقوق الإنسان، والآليات التي اتبعتها لتنفيذها، وهناك جهود كبيرة وتضافر لهذه الجهود نتج عنه منظومة متكاملة، في الوقت الذي تحارب الدولة المصرية الإرهاب منذ 30 يونيو وحتى اليوم.

وتابع شيحة، خلال لقائه اليوم ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل،" التعامل مع التقارير الخاصة بملف حقوق الإنسان ولعل آخرها التقرير الخاص بالبرلمان الأوروبي، من خلال الشق السياسي ونتركه للجهة السياسية، والشق الحقوقي وتتولى المنظمات المصرية الرد على هذه المزاعم وتفنيدها بالأرقام ولغة الأرقام لا تكذب، ولحسن الحظ أصبح لدينا قنوات مفتوحة لسهولة الحصول على المعلومة من المصادر الرسمية الموثقة، وفى خلال ساعات يتم الحصول على المعلومة والرد على التقارير المشبوهة".

واستكمل شيحة:" سنتعامل مع هذه التقارير المشبوهة و المسيسة وآخرها تقرير البرلمان الأوروبي بلغة التجريس، خاصة وأنه لا توجد أي دولة في العالم لا يوجد بها تجاوزات في ملف حقوق الإنسان، وهذا ما سيتم العمل عليه من خلال المنظمات المصرية، في الوقت الذي تقدم مصر خدمة جليلة للاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة غير الشرعية على سبيل المثال وكان من الأولى أن تكون هذه الجهود محل تقدير وإجلال".