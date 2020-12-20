شكرا لقرائتكم خبر عن عضو حقوق الإنسان: البرلمان الأوروبى يريد تكرار سيناريو العراق ولن نسمح بذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومى لحقوق الإنسان ليس المنوط به الرد على بيان البرلمان الأوروبى، موضحاً أن بيان البرلمان الأوروبى تدخلاً فى الشأن المصرى كما جاء فى بيان مجلس النواب المصرى.

وأكمل سلام، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب، لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أنه لا يصح أن نقول لهم لا تتدخلوا، ولكن يجب الرد على كل بند جاء في البيان من خلال الهيئة العامة للاستعلامات بحضور صحفيين دوليين.

وأكمل عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البيان به ازدواج للمعايير فهل خرج البرلمان ببيان أدان فيه الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين؟، أو هل أخرج البرلمان الأوروبى بياناً وقت مقتل فلويد فى الولايات المتحدة الأمريكية؟.

وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن البرلمان الأوروبى يريد تطبيق الديمقراطية كما أرودوا فى العراق، قائلا:" ولن نسمح أن ننقل هذه التجربة إلى مصر".