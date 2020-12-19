شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يستقبل رئيس الوزراء العراقي والان مع التفاصيل

السبت 19 ديسمبر 2020 استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قام بزيارة عمل للمملكة اليوم.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية. وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين.

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