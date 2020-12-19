شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 17565 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت فرنسا اليوم السبت تسجيل 17565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى مليونين و460555 حالة. كما تم تسجيل 190 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 60 ألفا و 418 حالة.

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