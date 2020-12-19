شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في العالم تتجاوز 75 مليونا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا عالميا 75 مليون حالة اليوم السبت، وفقا لإحصاء رويترز، تزامنا مع بدء عدة دول في جميع أنحاء العالم حملات التطعيم ضد الفيروس.

صارت بريطانيا هذا الشهر أول دولة غربية تبدأ التطعيمات بلقاح كوفيد-19 الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك، تليها الولايات المتحدة التي وافقت أيضا على لقاح من مودرنا.

وجرى تسجيل 18 مليونا و650 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الشهر الماضي، وهو أعلى عدد يتم تسجيله خلال مدة 30 يوما منذ ظهور الوباء.

ولا تزال أوروبا هي المنطقة التي تضم أكبر عدد من حالات الإصابة، بواقع 21 مليونا و600 ألف حالة، تليها أمريكا الشمالية بعدد 17 مليونا و900 ألف وأمريكا اللاتينية 14 مليونا و500 ألف وآسيا 13 مليونا.

وسجلت أوروبا مليون حالة إصابة جديدة خلال خمسة أيام فقط.

ويوم الاثنين، صارت الولايات المتحدة أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 300 ألف حالة.

ووفقا لتحليل رويترز لبيانات الأيام السبعة الماضية، سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 2500 حالة وفاة يوميا.