 الإليزيه يكشف آخر تطورات صحة ماكرون المصاب بكورونا

بعد ثبوت إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، أول من أمس الخميس، أكد قصر الإليزيه، في بيان اليوم السبت، أن حالة الرئيس الفرنسي، «مستقرة»، مقارنة مع يوم الجمعة، وأن نتائج فحوصه «جاءت مطمئنة».

وأضاف البيان الموقع من جانب الطبيب جان- كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية، أن ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لالونتيرن في فرساي قرب باريس، «لا يزال يظهر نفس عوارض مرض كوفيد-19 (تعب، سعال، ألم في العضلات) والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه».

إلى ذلك، قال ماكرون، أمس الجمعة، إنه بصحة جيدة، وأضاف أنه سيقدم إفادة عن حالته الصحية بشفافية.

وأضاف ماكرون، في كلمة مباشرة على «تويتر»: «لا يوجد سبب لتطور الأمور بطريقة سيئة»، موضحاً أنه سيواصل إدارة شؤون الدولة، وإن كان بوتيرة أبطأ، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدّى ثبوت إصابة ماكرون بكورونا، لبدء حملة تتبع ورصد شملت عدداً من قادة دول الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الذين التقوا به في الأيام القليلة الماضية.

كما ذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يدير البلاد عن بعد، إثر خضوعه للحجر الصحي في منتجع لالونتيرن الرئاسي، قرب قصر فرساي.

وأفاد مسؤول رئاسي بأن ماكرون متعب ويسعل. وجاءت نتيجة الفحوص التي أجريت لزوجته بريجيت سلبية، لكنها تخضع أيضاً لعزل ذاتي في قصر الإليزيه، بوسط باريس.

وكان الرئيس الفرنسي قد ألغى كل الرحلات المقبلة، ومنها زيارة في 22 ديسمبر (كانون الأول) إلى لبنان، حيث يقود جهوداً دولية في محاولة لحل أزمة سياسية عميقة.

يذكر أن ماكرون حضر قمة أوروبية الأسبوع الماضي، التقى خلالها عددا من زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة ميزانية الاتحاد، وملف التغير المناخي، والخلافات مع تركيا.

يذكر أن فرنسا لديها واحد من أعلى معدلات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19، في غرب أوروبا، فقد أودى المرض بحياة ما يقرب من 60 ألفاً فيها.