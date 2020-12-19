16 قتيلاً في هجوم كان يستهدف رئيس وزراء الصومال... و«حركة الشباب» تعلن مسؤوليتها

أفادت مصادر صحافية بأن عدة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجروح أصيبوا بها، يوم أمس الجمعة، في تفجير انتحاري بوسط الصومال، ليرتفع بذلك عدد قتلى الهجوم إلى أكثر من 16 شخصا، بينهم نحو 10 مدنيين وعدد من ضباط الجيش، وفق ما ذكرت مصادر أمنية، اليوم السبت لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد بلغت الحصيلة الأولية للقتلى جراء هذا الهجوم الذي نفذه انتحاري أمام ملعب كان ينتظر أن يتوجه إليه رئيس الوزراء روبل محمد حسين في الجزء الجنوبي من مدينة جالكيعو، 6 قتلى بينهم 3 ضباط في الجيش.



وقال الكولونيل أحمد ضاهر المسؤول العسكري في جالكيعو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الانتحاري استهدف مسؤولين عسكريين كانوا قرب مدخل الملعب».

إلى ذلك، قال عبد الله سليمان، وهو مسؤول أمني محلي، عبر الهاتف: «ارتفع عدد قتلى الانفجار، صباح اليوم السبت، إذ بلغ 16 شخصا معظمهم من المدنيين».

كما ذكر المسؤول بالشرطة أحمد عبد العزيز أن «مكان الانفجار كان مكتظا، ما أدى إلى وفاة العديد من المصابين بجروح خطيرة فيما بعد»، مضيفاً أنه «علاوة على العسكريين، فقد قتل أكثر من 10 مدنيين» دون أن يحدد عدد أو رتب العسكريين القتلى.

وقد تبنى المتطرفون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم ببيان مقتضب، وقالوا إنه كان يستهدف رئيس الوزراء. لكن الأخير لم يكن قد وصل بعد عند وقوع التفجير.

وأكد التنظيم مقتل عدة مسؤولين في الجيش، متحدثاً عن قائدي وحدتين عسكريتين محليتين.

يذكر أن جالكيعو تقع على بعد 600 كلم، شمال العاصمة مقديشو، كما يقع جزء منها في ولاية جلمدج والجزء الآخر في ولاية بونتلاند التي تتمتع أيضاً بحكم ذاتي. وكانت المدينة في السنوات الأخيرة مسرحاً لعنف دام بين قوات الولايتين والقبائل التي تعيش في جزأيها الشمالي والجنوبي.



وغرقت الصومال في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري برئاسة محمد سياد بري عام 1991، وما تلاه من حرب بين زعماء القبائل، وصعود نفوذ تنظيم الشباب.

وسيطر التنظيم على العاصمة الصومالية في عام 2011، قبل أن تهزمه قوات الاتحاد الأفريقي التي تدعم الحكومة الصومالية الهشة. ولا يزال التنظيم يسيطر على مناطق ريفية واسعة.