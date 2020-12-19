الجيش الصومالي يعتقل قياديين اثنين من "الشباب" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، مساء السبت، اعتقال قياديين اثنين من حركة الشباب الإرهابية، خلال عملية أمنية، جنوب البلاد.

وبحسب ما نقل موقع إذاعة "صوت الجيش الرسمي" وتابعته ”الخليج 365” فقد جرت العملية في أربع قرى تابعة لمدينة أفجوي بمحافظة شبيلى السفلى.

وقال قائد قوات "دنب" الخاصة التي نفذت العملية، أحمد عبدالله نور بيريري، "اعتقلت القوات الخاصة قياديين اثنين يدعيان سيدو ميو وحاجيو إسحاق".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "صوت الجيش": "كان الإرهابيان مكلفين بجمع الإتاوات من سكان القرى التي جرت العملية بها" .

وتابع المسؤول العسكري: "كانت العملية قد خطط لها مسبقا، في إطار عملية واسعة لملاحقة قادة التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن خلال العملية تم تدمير أوكار للإرهابيين، متعهدا بمواصلة الجهود العسكرية لضرب قيادات مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وخاصة قيادات الإتاوات لتقويض مصادر تمويل التنظيم الإرهابي.

وأعلن الجيش الصومالي، الجمعة، مقتل 16 إرهابيا وتوقيف 6 آخرين، إثر عملية أمنية نوعية جنوب البلاد.